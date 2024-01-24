СБУ и Служба внешней разведки подтвердили, что новый глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов имеет гражданство РФ.

Об этом сообщила рабочая группа, созданная для выяснения вопроса гражданства правоведа, пишет "Закон и бизнес".

По ее информации, правоохранительные органы считают доказанным факт российского гражданства Игнатова ввиду того, что на момент принятия закона о гражданстве РСФСР (от 28.11.1991 №1948-I), который вступил в силу 06.02.1992, он учился в Саратовской государственной академии права. Согласно этому закону он автоматически приобрел российское гражданство.

В 1995-1996 годах Игнатов работал в прокуратуре Петрозаводска (Карелия, РФ) и должен был принять присягу на верность России - это требовалось для занятия такой должности.

Более того, упомянутый закон предусматривал, что "документы, изданные в соответствии с ранее действующим законодательством о гражданстве, сохраняют свою юридическую силу, если они должным образом оформлены, и считаются действующими в день вступления в силу этого закона".

Следовательно, сдавать паспорт гражданина СССР и получать другой документ не требовалось.

Чтобы этого избежать, Игнатов, согласно ст.13 закона №1948-I, должен был в течение года официально заявить о своем нежелании находиться в гражданстве России в соответствии с существующей процедурой. В то же время отсутствуют доказательства официального обращения Игнатова о выходе из гражданства РФ по этой процедуре, что свидетельствует о наличии у него гражданства РФ после его автоматического обретения в 1992 году.

Как сообщает "Закон и бизнес", члены ВККС уже около двух месяцев осведомлены, что работают под руководством гражданина России, но решили сохранить его в этой должности.

Как мы писали, избранный 6 июня главой ВККС Игнатов лично подтвердил членам конкурсной комиссии, что ранее работал в прокуратуре РФ.

Незадолго до этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал получение украинцами гражданства РФ на неподконтрольных территориях. По его словам, если нужно взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий и пыток, то следует его брать.