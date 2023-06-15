Избранный 6 июня новый глава Высшей квалификационной комиссии (ВККС) судей Украины Роман Игнатов ранее работал в прокуратуре РФ.

Этот факт Игнатов лично подтвердил членам конкурсной комиссии по избранию главы ВККС.

Он заявил, что в 1995 году работал следователем в прокуратуре Петрозаводска. При этом он уверяет, что не получал российское гражданство, а был "апатридом" (то есть - лицом без гражданства).

По этому поводу в соцсетях уже начинается скандал. Пользователи обращают внимание на то, что по действующему на 1995 год российскому законодательству в органах прокуратуры РФ могли работать только лица, имеющие российское гражданство.

Также Игнатов подтвердил членам конкурсной комиссии ещё один неоднозначный факт своей биографии: в ноябре 2014 года, будучи судьей Апелляционного суда Киева, он ездил в оккупированный Луганск и посещал там здание областного суда, захваченное сепаратистами "ЛНР", где ими был задержан.

Игнатов подтвердил, что был в Луганске и "достойно прошёл все эти испытания", по поводу чего у него есть свидетель — северодонецкий судья Виталий Лукьянчук, который в то время также был в плену.

Новый глава ВККС Украины заявил, что во время пленения офицер российской армии предлагал ему "послужить родине", но на это предложение, по словам Игнатова, последовал "жёсткий разговор".

Между тем в соцсетях обращают внимание на то, что после возвращения из Луганска Игнатов отказался написать заявление для признании себя потерпевшим по делу о похищении, которое было открыто по настоянию его супруги. А позже он еще и отказался давать показания по этому делу, сославшись на статью 63 Конституции Украины.

Также Игнатов так и не прояснил, кто конкретно в "ЛНР" помог ему оказаться на свободе, чтобы вернуться на подконтрольную Украине территорию, и на каких условиях.

Напомним, два года назад ВККС была перезапущена. 13 июля 2021 года Верховная Рада Украины проголосовала за проект Владимира Зеленского о возобновлении работы комиссии.

А в августе Зеленский подписал закон о перезапуске ВККС.