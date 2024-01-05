Новый указ президента РФ Владимира Путина о получении российского гражданства затрагивает украинских детей-сирот.

Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец на своей странице в Фейсбуке.

"...В указе отмечается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, являющиеся гражданами Украины, могут получить гражданство РФ по личному решению Путина... Заявление о вступлении в такое гражданство могут подать руководители российских организаций, в которой устроен ребенок", – объяснил Лубинец.

Омбудсмен считает, что присвоение детям гражданства России производится для того, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на территории РФ, и чтобы их могли усыновить как россиян и поменять им персональные данные. Он назвал это "признаком геноцида украинцев" и потребовал реакции на это как в Украине, так и за рубежом.

Напомним, Путин разрешил гражданам Украины получать гражданство РФ в упрощённом порядке - без знания русского языка, истории, законодательства и без предварительного проживания на территории РФ в течение пяти лет. Это также касается граждан Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена.

Кроме того, в указе говорится о принятии в гражданство РФ лиц, проживавших в Крыму до марта 2014 года.

Ранее Дмитрий Лубинец сообщил, сколько украинских детей усыновили россияне за время полномасштабной войны.