Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ лиц, проживавших в Крыму до марта 2014 года.

Это коснется граждан Украины в Крыму.

"Граждане Украины, родившиеся до 18 марта 2014 года, постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе, получат право обратиться за гражданством РФ" - говорится в указе.

Видимо, речь идет о тех крымчанах, которые не обратились за российским паспортом после захвата полуострова. Со временем они потеряли право на получение российского гражданства. Но теперь указ Путина им его вернул.

Также Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ во время войны против Украины Это также коснется и членов семей иностранных наемников. Для получения гражданства контракт с армией РФ должен быть заключен на срок не менее 1 года.

Ранее сообщалось, что Путин будет раздавать гражданство РФ иностранцам, воюющим против Украины. Подписанным осенью указом предполагалось выдавать гражданство РФ по упрощенной процедуре иностранцам, которые заключили контракт на военную службу не менее чем на год - только в том случае, если они принимали участие в боевых действиях не менее шести месяцев.

В РФ заявили, что российское гражданство с 2019 года получили более 1,4 млн украинцев.

При этом все жители т.н. "ДНР" (захваченной территории Донецкой области) автоматически получат российское гражданство.