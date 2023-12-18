На предстоящих выборах президента в РФ могут позволить голосовать по украинскому паспорту.

Как пишут российские СМИ, такие дискуссии идут в назначенных Россией "избиркомах" захваченных регионов. Там рассматривают возможность позволить голосование тем, кто не принял российское гражданство.

Ранее ЦИК России делегировал этим "избиркомам" право утверждать перечень документов, по которым можно будет голосовать проживающим на оккупированных территориях гражданам Украины.

Этот список пока не утвержден, но, по данным СМИ, планируется включить в него украинский паспорт.

Отметим, что в сентябре такая схема уже была реализована в "Единый день голосования", который также провели на захваченных территориях.

В Украина тех т.н "выборов" не признали и назвали фейковыми.

Как мы писали, на днях российские власти заявили о намерении организовать "выборы" на временно оккупированных территориях Украины: в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Известно, что президентские выборы в России будут длиться три дня - 15, 16 и 17 марта.

8 декабря в РФ представили логотип предстоящих выборов президента. Использован символ российского вторжения в Украину - латинская буква V, которая также является первой буквой имени Владимира Путина.

В тот же день Путин объявил об участии в выборах президента РФ.