Украине удалось вернуть Богдана Ермохина – депортированного россиянами из Мариуполя парня, которого хотели мобилизовать в оккупационную армию. Сегодня ему исполнилось 18 человек.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

"Это был тернистый путь. Богдан пережил много, находясь в России, но при всем он хотел быть дома! Сегодня его желание исполнилось. Я уверен, что свое 18-летие Богдан не забудет!", - написал Лубинец.

Богдана вывезли из Мариуполя весной 2022 года и отдали в приемную семью в Подмосковье. Была информация, что в начале 2023 года он пытался самостоятельно вернуться в Украину, но на границе с Беларусью его задержали.

В России военкомат выписал ему повестку. После чего парень записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться домой.

Ранее омбудсмен сообщил, сколько украинских детей усыновили россияне за время полномасштабной войны.

Также мы писали, что в апреле ПАСЕ поддержала резолюцию о принудительной депортации украинских детей и взрослых в Россию. В организации сочли депортацию признаками геноцида.