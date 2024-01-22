На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о множественном гражданстве, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Основные положения законопроекта:

определены государства, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония);

определены категории лиц, которые будут подавать обязательства прекратить иностранное гражданство для приобретения гражданства Украины;

вводится декларация о признании себя гражданином Украины – документ, в котором иностранец свидетельствует, что в случае приобретения гражданства лицо признает себя только гражданином Украины;

определяется категория людей, которые не могут приобрести украинское гражданство с учетом уровня угрозы нацбезопасности;

регулирует вопрос возможности представления паспортного документа, срок действия которого истек, иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законом порядке проходят или проходили военную службу;

нормирует вопросы правового статуса пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые были привлечены к защите Украины, в частности, в составе сил ТрО.

Напомним, в середине декабря Владимир Зеленский говорил, что Украина будет рассматривать возможность введения множественного гражданства для беженцев, которые сейчас живут за границей.

А перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД поддерживает введение множественного гражданства в стране, кроме российского.