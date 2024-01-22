Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении института множественного гражданства.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении по случаю Дня соборности Украины.

Законопроект позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме РФ. А также иностранным добровольцам, которые воюют за Украину.

"Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства, и позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора. Все, кто в периоды различных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, которые встали на защиту Украины. Все, кто воюет за свободу Украины, как за родную страну", - заявил Зеленский.

Напомним, еще в середине декабря Владимир Зеленский говорил, что Украина будет рассматривать возможность введения множественного гражданства для беженцев, которые сейчас живут за границей.

А перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД поддерживает введение множественного гражданства в стране, кроме российского.