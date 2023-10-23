"Нужно сохранить связь с родиной". В МИД не против множественного гражданства украинцев, кроме российского
Украинский МИД поддерживает введение множественного гражданства в стране, кроме российского.
Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время обращения ко Всемирному конгрессу украинцев.
Заявление прозвучало в контексте темы украинских беженцев за рубежом.
"При этих условиях необходимо сохранить их (беженцев - Ред.) связь с родиной. Это о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство", - сказал Кулеба.
По его словам, хотя в Украине давно идет непростая дискуссия на эту тему, лично он "твердо убежден" в необходимости введения множественного гражданства.
"Постепенно, начиная с дружественных стран-союзниц. И, конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено", - отметил он.
Ранее власти урегулировали процедуру получения украинского гражданства. Весной Верховная Рада поддержала условия, при которых для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения украинским языком.
Между тем летом в России вступил в силу закон "Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины", направленный в первую очередь на жителей захваченных территорий Украины, взявших паспорт РФ. Такие люди обязаны задекларировать отказ от гражданства Украины.