Арестованный бизнесмен Игорь Коломойский во время заседания Киевского апелляционного суда, где рассматривают жалобу его защиты на меру пресечения, заявил что его не уведомляли о лишении гражданства Украины.

Суд уточнил у Коломойского, знает ли он про то, что его лишили украинского гражданства.

Олигарх ответил, что соответствующего уведомления от миграционной службы он не получал.

На вопрос суда, есть ли у него гражданство других стран, Коломойский сказал, что есть гражданство Кипра и Израиля.

Также Коломойский заявил "Стране", что дела у него отлично, а настроение всегда хорошее.

"Настроение всегда хорошее", — сказал он.

О том, какого решения суда ожидает, говорить не стал. "Без комментариев", — сказал он.

Сегодня Игоря Коломойского доставили в Киевский апелляционный суд, где рассматривают жалобу его защиты на меру пресечения по делу о завладении 5,8 миллиардов гривен. Суд разрешил Коломойскому находиться на заседании возле адвокатов, а не сидеть за решеткой.

Напомним, что 16 сентября суд увеличил залог Коломойскому до 3,9 миллиарда гривен, после того как он получил новое подозрение по делу о завладении 5,8 миллиардов гривен.

Ранее мы писали о том, что суд считает Коломойского гражданином Украины, что следует из материалов суда.

Однако позже в материалах суда Коломойский уже фигурировал, как гражданин Израиля.

Ранее мы писали о том, что что означает дело Коломойского.