Завтра, 6 октября, в 12:00 Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского по делу о завладении 5,8 миллиардов гривен.

Напомним, 16 сентября суд увеличил залог Коломойскому до 3,9 миллиарда гривен после того, как он получил новое подозрение по делу о завладении 5,8 миллиардов гривен.

Также в отношении Коломойского действует мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. 25 сентября Киевский апелляционный суд оставил ее без изменений. Суд отклонил ходатайства целой группы журналистов и активистов с просьбой взять его на поруки.

Бизнесмен в комментарии "Стране" говорил, что не считает дело против себя политическим преследованием.

Кроме того, по данным украинских СМИ, Шевченковский райсуд Киева не может определиться, какое же гражданство у арестованного бизнесмена Игоря Коломойского. В постановлении от 2 сентября суд называет его гражданином Украины. Сам Коломойский говорил "Стране", что его судят как иностранца, а отобрали ли у него украинское гражданство - он не знает.