Находящегося в украинском СИЗО олигарха Игоря Коломойского в России внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в понедельник, 2 октября.

Согласно законодательству РФ, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Напомним, в 2014 году олигарх заявил о "шизофрении оппонента", имея в виду Владимира Путина. Президент РФ назвал его в ответ "прохвостом" и "уникальным проходимцем".

После этого Центробанк РФ ввёл в российскую дочку "ПриватБанка" "Москомприватбанк" временную администрацию.

Как писала "Страна", 25 сентября суд оставил олигарха Игоря Коломойского в СИЗО и отклонил ходатайства целой группы журналистов и активистов с просьбой взять его на поруки. Так, активистка Ирма Крат заявила, что "если судья хочет, чтобы Путин заплакал, то Коломойского надо отпустить. Потому, что этот человек сберег нам Украину". Олигарх засмеялся во время выступления активистки в свою защиту.

Мы анализировали, почему взяли под стражу Коломойского и что это значит для украинской политики.