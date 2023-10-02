Арестованный бизнесмен Игорь Коломойский является гражданином Украины.

Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на постановление Шевченковского райсуда Киева об избрании меры пресечения олигарху.

При этом cуд ни разу не поднял вопрос и не выяснял, является ли Коломойский гражданином другой страны, в частности, имеет ли он гражданство Кипра и Израиля, пишут "Украинские новости".

Напомним, что сам Коломойский говорил "Стране", что его судят как иностранца, а отобрали ли у него украинское гражданство - он не знает. Но паспорт Украины у него есть, как и кипрский и израильский паспорта.

Ранее адвокат олигарха заявил, что у Коломойского сохраняется украинское гражданство.

В начале сентября мы писали, что в уголовном деле Коломойский фигурирует как гражданин Кипра и Израиля, судья же назвал его гражданином Украины.

Коломойский арестован по делу о выводе и легализации более 500 млн гривен в 2013-2020 годах при помощи подконтрольных банков.

После этого Коломойскому вручили еще два подозрения: о завладении средствами "ПриватБанка" на сумму более 9,2 млрд грн и незаконном выведении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы из подконтрольных ему банков.

25 сентября Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу олигарха на арест с залогом в 509 млн гривен и отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения. Также отклонены ходатайства о взятии бизнесмена на поруки. Коломойский остался в СИЗО, а из здания суда его увели в наручниках.

Мы анализировали, почему взяли под стражу Коломойского и что это значит для украинской политики.