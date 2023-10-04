Шевченковский райсуд Киева не может определиться, какое же гражданство у арестованного бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом пишут "Українські новини".

В постановлении от 2 сентября суд называет его гражданином Украины.

А в постановлении от 15 сентября - уже гражданином Израиля.

Сам Коломойский говорил "Стране", что его судят как иностранца, а отобрали ли у него украинское гражданство - он не знает. Но паспорт украинский у него есть, как и кипрский и израильский.

Его адвокат заявлял, что у Коломойского сохраняется украинское гражданство.

Напомним, что ранее СБУ вручила Коломойскому подозрение по двум двум статьям - мошенничество и легализация имущества полученного преступным путем.

По данным следствия, Игорь Коломойский в течение 2013-2020 годов легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

После этого суд отправил бизнесмена в СИЗО на время следствия с возможностью внести залог в размере 3,89 млрд грн.

Ранее источники рассказали, как Игорь Коломойский сидит в СИЗО.