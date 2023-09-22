По материалам СБУ и БЭБ подозрение получил еще один фигурант "дела Коломойского" – бывший руководитель столичного филиала ПриватБанка.

Сообщает СБУ.

Установлено, что это должностное лицо входило в организованную группу, которую Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн.

Фамилия подозреваемого не называется, но в предыдущих сообщениях БЭБ говорилось, что речь идет о Сергее Волкове.

Напомним, что по данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По версии следствия, такая "схема" позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов США.

Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Ранее Коломойский в суде прокомментировал обвинения в выводе 5,8 млрд гривен из "Приватбанка". Впервые более-менее подробно публично прокомментировал выдвинутые против него обвинения в выводе 5,8 млрд гривен из "Приватбанка" в 2014-2016 годах.

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