Получивший уже три подозрения по уголовным делам олигарх Игорь Коломойский вчера на суде впервые более-менее подробно публично прокомментировал выдвинутые против него обвинения в выводе 5,8 млрд гривен из "Приватбанка" в 2014-2016 годах.

"В первом подозрении относительно "Нефтехимика Прикарпатья" было, что я ограбил "Нефтехимик Прикарпатья". Я в 2013 году погасил за него кредит по поручительству, а в 2020 году он мне вернул 30% от той стоимости, которая была погашена в 2013-м. Это считается, что я его "мошеннически обобрал", - заявил Коломойский.

Также он напомнил про группу захвата.

"Во время национализации в 2016 году в "Приватбанк" приехала "группа захвата" – работники НБУ, Kroll, не менее 50 человек. Они сняли все остатки кассы. Как вы думаете, если во времена национализации в кассе не хватает 6 млрд гривен – они бы заметили? Я думаю, наверняка заметили", - рассказал олигарх.

Напомним, сейчас олигарх находится в СИЗО СБУ. Суммарная сумма залога по двум уголовным делам, которую он должен внести, чтоб выйти на свободу, составляет 4,39 млрд гривен.

СБУ вручила Коломойскому подозрение по двум статьям - мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

А 7 сентября НАБУ объявило подозрение Коломойскому по делу о завладении средствами "ПриватБанка" на сумму более 9,2 миллиардов гривен.