Служба безопасности Украины пришла к действующим и бывшим чиновникам Минобороны с обысками.

Об этом пишут украинские телеграм-каналы.

Как утверждается, госслужащих подозревают в хищении полутора миллиардов на закупках снарядов.

Среди фигурантов - Александр Лиев, который был руководителем Департамента военно-технической политики при Минобороны.

Ранее ходили слухи, что у Лиева есть российский паспорт, но они оказались фейком.

СБУ проводит обыск у Александра Лиева. Фото - Телеграм

Паблики писали, что обыски проводят и у главы "Львовского арсенала" - Юрия Збитнева.

Между тем СБУ уже подтвердила обыски у чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала". По версии следствия, они украли почти полтора миллиарда на закупках боеприпасов.

"Документирование преступления происходило при содействии действующего министра обороны", - заявляет спецслужба.

К коррупционной сделке причастны бывшие и действующие чиновники МО и руководители аффилированных компаний. Деньги "осваивались" на закупке 100 тысяч миномётных выстрелов для ВСУ.

В августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артиллерийских снарядов у "Львовского арсенала". Затем Минобороны перевело на счета этого предприятия всю сумму, предусмотренную договором.

После получения средств, менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.

Однако из оговоренных объёмов снарядов для артиллерии та не поставила ни одного, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета ещё одной аффилированной структуры на Балканах. Оставшиеся суммы от Минобороны осели на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

Похищенные средства за рубежом арестованы, решается вопрос по их возвращению в Украину.

Подозрение получили бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики Минобороны, руководитель и коммерческий директор "Львовского арсенала", а также представитель иностранной компании.

Одного из фигурантов задержали на попытке выехать за пределы Украины, в настоящее время он находится под стражей. Вопрос о мерах пресечения для остальных подозреваемых сейчас решается. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ назвала причину утренних обысков в Ужгородском горсовете. Начальник одного из отделов Департамента городской инфраструктуры, директор коммунального предприятия и директор фирмы-подрядчика уведомлены о подозрении.

Мы также сообщали, что недавно обыски прошли у бывшего нападающего "Динамо" Милевского.