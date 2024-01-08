Начальника центрального управления продовольственного обеспечения тыла Командования сил логистики ВСУ, полковника Александра Козловского подозревают в хищении 170 миллионов гривен на закупке продуктов.

По данным издания "Наши гроши", которое ссылается на материалы досудебного расследования ГБР, с 16 марта 2022-го по 13 июня 2023 года несколько фирм получали деньги от Минобороны, а потом перечисляли их фирме жены Козловского "Эко трейд Украина" (113 млн грн), тестю (56 млн грн) и тёще полковника (два млн грн).

Все эти деньги были сняты либо со счетов, либо в банкоматах Хмельницкого. 14 миллионов гривен сняла лично жена Козловского.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины и Министерство обороны обнаружили попытку хищения 1,5 млрд грн на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ. В Киеве задержан руководитель одного из главных управлений Минобороны, причастный к сделке.

Также бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-глава департамента закупок Богдан Хмельницкий получили по четвертому подозрению. На этот раз - по делу о закупке некачественных бронежилетов на почти миллиард гривен.