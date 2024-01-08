Бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-глава департамента закупок Богдан Хмельницкий получили по четвертому подозрению. На этот раз - по делу о закупке некачественных бронежилетов на почти миллиард гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в своем телеграм-канале.

По данным Офиса гепрокурора, были закуплены 50 тысяч бронежилетов, которые не соответствовали установленным требованиям и не могли быть использованы в армии. При этом купили их у компании нерезидента, конечными бенефициарными владельцами которой являются граждане РФ.

Также подозрение получил экс-начальник управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Его ищут.

Шаповалов и Хмельницкий уже несколько месяцев находятся под стражей.

Напомним, в середине октября ГБР сообщило Шаповалову о подозрении в закупке некачественных бронежилетов на 250 млн грн. Они закупались за границей по стопроцентной предоплате с нарушением процедуры контроля за качеством. Полученные средства защиты оказались непригодны для использования в бою.

Ранее Шаповалов получил два подозрения: по препятствованию законной деятельности ВСУ и растрате имущества путем злоупотребления.

Вскоре после этого Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 189 миллионов.

6 ноября чиновнику, который уже находится под стражей, объявили подозрение еще и в растрате почти миллиарда гривен на закупке некачественных зимних курток для ВСУ.