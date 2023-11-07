В суде по повторному аресту бывшего замминистра обороны Вячеслава Шаповалова объявили перерыв до 9 ноября.

Об этом пишет Суспильне.

Накануне чиновнику, который уже находится под стражей, объявили третье подозрение - по растрате почти миллиарда гривен на закупке некачественных зимних курток для ВСУ.

Прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте.

"Не может быть у человека два содержания под стражей", - сказал на это адвокат подозреваемого.

Стороны поспорили о законности врученного подозрения, на котором присутствовал адвокат из центра правовой помощи, и судья объявила перерыв до 9 ноября, потому что ей надо было уйти на другое заседание.

Напомним, в середине октября ГБР сообщило Шаповалову подозрение в закупке некачественных бронежилетов на 250 млн грн. Они закупались за границей по стопроцентной предоплате с нарушением процедуры контроля за качеством. Полученные средства защиты оказались непригодны для использования в бою.

Ранее Шаповалов получил два подозрения: по препятствованию законной деятельности ВСУ и растрате имущества путем злоупотребления.

Вскоре после этого Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 189 миллионов.