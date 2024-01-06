Журналисты нашли связь между фирмой, поставлявшей "золотые" куриные яйца для ВСУ, и украинкой, которая владеет отелями в Хорватии.

Речь идет о фирме "Актив компани", которая в конце 2022 года получила самый дорогой подряд Минобороны на 13,16 млрд грн с яйцами по 17 гривен за штуку.

Как сообщает NV, владеющий этой компанией Александр Дмитриевич является бизнес-партнером предпринимателя Назария Березюка, чья бабушка - бизнесменша Татьяна Глиняная - владеет гостиницами в хорватском городе Сплит.

У нее в собственности четыре отеля на 4 и 5 звезд общей оценочной стоимостью 10 миллионов долларов. Издание пишет, что в 2023 году в одном из этих отелей - Mirari - была проведена реновация. Также возле него ведутся строительные работы.

Причем раньше эта женщина имела, судя по всему, прямое отношение к военным тендерам.

По информации ресурса "Наші гроші", Татьяна Глиняная и ее зять Руслан Березюк фигурировали в деле о взятке полковнику Нацгвардии за содействие победе в тендере по закупке консервов за 10% от суммы контракта. Березюка тогда приговорили к условному сроку.

Напомним, год назад много шума наделала закупка Минобороны для ВСУ продуктов по ценам в 2-3 раза выше рыночных. Например, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазинах Киева на тот момент составляла около 7 грн за штуку.

Вскоре ГБР и СБУ задержали преступную группу, которую подозревали в присваивании средств, выделенных на питание украинских военнослужащих. В частности, для нужд Минобороны группа продавала яйца по 17 грн.