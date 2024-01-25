Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по делу о падении самолета Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 УКУ - нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление спецслужбы.

"В настоящее время СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Украине однозначных официальных заявлений пока не было. В данное время идет анализ информации и данных по факту падения российского самолета. Сообщалось, что транспортный самолет мог перевозить ракеты и что РФ не уведомляла о планах перевозки пленных и не запрашивала воздушный коридор (самолет упал в 30 километрах от линии зоны боевых действий). Также пока нет официальной информации, были на борту украинские военнопленные.

Накануне вечером Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за крушения транспортного самолета Ил-76. Перед этим Минобороны РФ официально обвинило Украину в преднамеренном сбитии Ил-76 в Белгородской области.

Отмечалось, что военные эксперты также говорят о сбитии Ил-76 под Белгородом и предполагают работу ЗРК.

В отдельном материале мы подробно разбирали информацию о катастрофе, известную на 24 января.

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