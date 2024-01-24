Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на сообщения о гибели пленных на упавшем Ил-76 и призвал не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сейчас я, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию. Призываю представителей СМИ и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам. А также прошу не распространять недостоверную информацию", - написал Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что РФ может использовать такие методы, чтобы дестабилизировать украинское общество и призвал "не вестись на провокации".

Аналогичное заявление ранее сделал и Координационный штаб по вопросам военнопленных.

В Минобороны заявили, что "еще выясняют информацию".

Напомним, сегодня в Белгородской области РФ упал российский военный самолет Ил-76. В России заявляют, что на борту сбитого Ил-76 были 65 украинских пленных, которых везли на обмен. А также 6 членов экипажа и трое сопровождающих лиц.