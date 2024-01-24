Российский военный самолет ИЛ-76 в Белгородской области РФ был сбит на взлете.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Украины.

Кем именно был сбит, источник не уточняет, так же как и то, были ли на борту украинские пленные.

Напомним, сегодня сообщалось, что данный самолет перевозил ракеты к комплексам С-300, которыми РФ обстреливает Харьковскую область.

В Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что Ил-76 в Белгородской области поразили ВСУ. В ведомстве заявили, что "еще выясняют информацию".

Тем временем в России заявляют, что на самолете разбились 68 украинских пленных, летевших на обмен.

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что собирают и анализируют всю информацию, и призвали дождаться официальных заявлений.

Тем временем УП и РБК-Украина уже отредактировали свои новости, что самолет сбили ВСУ.

Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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