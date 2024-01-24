В Белгородской области РФ упал российский военный самолет Ил-76.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны сразу сообщили, что его сбили ВСУ.

Также со ссылкой на Генштаб они сообщили, что данный самолет перевозил ракеты к комплексам С-300, которыми РФ обстреливает Харьковскую область.

Вскоре Минобороны РФ заявило, что на борту сбитого Ил-76 были 65 украинских пленных, которых везли на обмен. А также 6 членов экипажа и трое сопровождающих лиц.

Паблики пишут, что все люди на борту погибли.

В Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что Ил-76 в Белгородской области поразили ВСУ, пишет "Суспильне". В ведомстве заявили, что "еще выясняют информацию".

Появились первые фото с места крушения самолета Ил-76 под Белгородом.

Ранее мы писали о том, что в РФ заявляли о перехваченных беспилотниках в Воронежской и Белгородской области.

А также, что на село в Воронежской области упала российская ракета.