Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Воздушные силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 над Азовским морем.

Об этом Залужный написал в своем телеграм-канале.

"Спасибо Воздушным силам за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье", - говорится в сообщении главкома ВСУ.

Позже российские паблики показали фото Ил-22, подбитого ВСУ над Азовским морем.

Главком Залужный писал, что самолет "уничтожили". Фото показывает, что он поврежден.

Россияне пишут, что экипаж - "настоящие герои". Видимо, им удалось посадить самолет после поражения.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал это фото Ил-22. Он подтвердил, что экипажу, судя по всему, удалось посадить самолёт в Анапе.

"Похоже, Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живучий, гад", - заявил Игнат.

Он также добавил, что среди экипажа есть раненые. По словам Игната, до сегодняшнего дня уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 "казалось непосильной задачей" для ВСУ, но удалось сбить "сразу две "жирные" цели за один раз.

Накануне украинские паблики писали об ударе по двум российским самолетам в районе Азовского моря. Об этом же сообщили нардепы от "Слуги народа" Александр Федиенко и Юрий Мысягин.

Они утверждали, что подбиты самолет радиоразведки А-50 и бомбардировщик Ил-22. Первый из них, как пишут депутаты, был сбит, а второй исчез с радаров после снижения в районе Керчи.

В свою очередь российские авиационные паблики не писали прямо о поражении самолетов, но требовали найти виновных в гибели летчиков и предполагали, что они попали под "дружественный огонь".

Утром командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук опубликовал пост, в котором написал "Это вам за Днепр!" (вчера была годовщина прилета по многоэтажке в Днепре) и добавил эмодзи с самолетом.

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