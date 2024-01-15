В Украине пока официально не подтвердили, что над Азовским морем были сбиты два российских самолета - А-50 и Ил-22.

Об этом вчера вечером писали нардепы от "Слуги народа".

При этом сегодня утром командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук выпустил пост, в котором написал "Это вам за Днепр!" (вчера была годовщина прилета по многоэтажке в Днепре) и добавил эмодзи с самолетом. Он также написал, что "пока без деталей".

Российские авиационные паблики не пишут прямо о поражении самолетов, но уже требуют найти виновных в гибели летчиков.

Напомним, что вчера украинские паблики писали об ударе по двум российским самолетам в районе Азовского моря.

Об этом же сообщили нардепы от "Слуги народа" Александр Федиенко и Юрий Мысягин. Они утверждают, что подбиты самолет радиоразведки А-50 и бомбардировщик Ил-22. Первый из них, как пишут депутаты, сбит, второй исчез с радаров после снижения в районе Керчи.

Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинских военных пабликов, россияне продолжают атаки к северу от Авдеевки и пытаются наступать по железной дороге вдоль Очеретино. Другие активные участки - к югу насосной станции на юге от АКХЗ. Авдеевский коксохим тем временем подвергается мощным бомбовым ударам.

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