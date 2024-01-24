В ГУР рассказали, кто атаковал российский аэродром в Сольцах Новгородской области в августе 2023 года.

Там сгорел стратегический бомбардировщик Ту-22 и, по данным Украины, еще два получили повреждения.

Как оказалось, аэродром атаковала группа разведчиков, которая пешком прошла более 600 километров от украинской границы до аэродрома.

На обратном пути группа попала в засаду, и ее командир Олег Бабий погиб, сообщило Главное управление разведки. Бабий прикрывал отход своей группы.

Олег Бабий

Напомним, минобороны РФ заявляло тогда, что аэродром был атакован беспилотником. Вероятно, группа Олега Бабия подошла к Сольцам и запустила по самолетам заряженные взрывчаткой коптеры.

Ранее мы писали, что появились спутниковые снимки российского аэродрома Сольцы после атаки дронов.

А также, что Россия рисует силуэты бомбардировщиков на базе в Энгельсе, чтобы обмануть спутники.

Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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