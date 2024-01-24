Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник ("Марсель") заявил, что российский Ил-76 " это военно-транспортный самолет, который используется оккупантами для различных целей. В том числе для перевозки БК и ракет для систем С-300, которыми потом бьют по городу и Харьковской области".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Также Мельник призвал "не верить пропаганде путинских террористов. Они придумают для вас любую сказочку".

Напомним, ранее украинские СМИ, со ссылкой на источники, сообщали о том, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 были ракеты от С-300.

Первоначально вместе с этой информацией в некоторых СМИ шло утверждение, что самолёт сбили ВСУ.

В России заявляют, что на борту сбитого Ил-76 были 65 украинских пленных, которых везли на обмен.

В ГУР Минобороны подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между Украиной и РФ. Озвученная Россией информация о гибели военнопленных сейчас проверяется.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что комментарии по поводу падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области будут позже.