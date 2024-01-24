В Офисе президента пока не комментируют падение российского самолета Ил-76 в Белгородской области и информацию о пленных украинцах на борту.

"Комментарии будут чуть позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", - сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии Reuters.

Также в сети появилось еще одно видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области.

Обломки самолета разбросало по полю.

Напомним, сегодня в Белгородской области РФ упал российский военный самолет Ил-76. В России заявляют, что на борту сбитого Ил-76 были 65 украинских пленных, которых везли на обмен.

В ГУР Минобороны подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между Украиной и РФ. Озвученная Россией информация о гибели военнопленных сейчас проверяется.

Ранее минобороны РФ обвинило Украину в сбитии самолета Ил-76 в Белгородской области. Заявляется, что поражение Ил-76 было осуществлено ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

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