Военные эксперты подтверждают версию о сбитии Ил-76 под Белгородом и предполагают работу ЗРК.

Об пишет BBC.

"Изображение соответствует тому, что самолет был сбит. Видно, как самолет теряет высоту, после чего появляется огненный шар. От взрыва отходит небольшой след, который может быть следом от ракеты", - говорит старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Марк Кансиан.

Эксперт по наземной противовоздушной обороне из компании Janes Кристофер Петров говорит о возможном применении ракеты класса "земля-воздух" из-за шлейфа дыма на видео. Однако отмечает, что с уверенностью об этом говорить нельзя.

"Примерно за одну-две секунды до крушения на борту, по-видимому, возник пожар, а незначительный фрагмент самолета отделился и стал снижаться самостоятельно, выходя из носовой части самолета", - отметил он.

Также главред российской RT Маргарита Симоньян опубликовала, как утверждается, список украинских военнопленных, которые были на борту разбившегося ИЛ-76.

Издание BBC проверило данный список.

BBC пришло к выводу, что указаны реальные фамилии военнопленных, которые упоминались в соцсетях и на специализированных сайтах.

Однако издание "не может подтвердить или опровергнуть информацию", что некоторые из этих пленных уже были обменены ранее (сегодня некоторые украинские телеграм-каналы написали, что 18 фамилий из списка уже вернулись из плена).

BBC случайным образом проверило имена 20 человек из списка, в котором было 65 человек.

Отметим, что официально ни в Украине, ни в России, достоверность опубликованного Симоньян списка не подтверждали.

Напомним, сегодня в Белгородской области РФ упал Ил-76. В том, что на самом деле могло произойти с российским самолетом, мы разбирались в отдельном материале.