Официальная версия крушения российского Ил-76 РФ уже озвучена – самолет был сбит украинской системой ПВО из Харьковской области. На борту находились 65 украинских пленных. Они все погибли, списки погибших (правда, от неофициального источника) уже опубликованы.



Опубликованные видео дают основания экспертам предположить, что самолет был действительно сбит при заходе на посадку в Белгородской области. Место падение в 47 километрах от границы с Украиной. От Липцев (откуда по версии МО РФ запустили ракеты) около 85 километров.



Украина официально подтвердила лишь факт подготовки обмена пленными.



По остальным пунктам (сбивали ли ВСУ самолет и находились ли там украинские пленные) никаких официальных заявлений нет, кроме просьб "дождаться официальной информации".



Но в информационном плане ситуация для Украины на данный момент складывается довольно тяжело из-за того, что вскоре после падения самолета сразу два украинских СМИ ("Украинская правда" и РБК-Украина) со ссылкой на свои источники в Генштабе, сообщили, что самолет сбили ВСУ и он перевозил ракеты для С-300.



Позже эти заявления были отредактированы и оттуда пропало упоминание про то, что самолет сбили ВСУ, осталось только про С-300.



Но, естественно, все их заметили, а потому российская версия о том, что самолет сбили украинские военные получила как бы подтверждение (пусть и неофициальное) от украинских же СМИ.



При этом вероятность того, что данные СМИ сами придумали эту историю близка к нулю – вряд ли бы они так рисковали, выдвигая подобные версии. Тем более, что практика, когда о тех или иных своих действиях ВСУ или украинские спецслужбы сначала сообщают журналистам неофициально, на правах источников, очень распространена. Другой вопрос, что источники этих медиа могли приписать Украине сбитие самолета ради поднятия боевого духа, украинцев, а на самом деле его не сбивали.



Могли ли ВСУ сбить самолет?



Не так давно Воздушные силы ВСУ заявили, что около побережья Азовского моря сбили российский самолет А-50. Судя по опубликованной карте его полета это произошло на расстоянии как минимум в 120 километров от линии фронта (подробнее как могли сбить А-50 - здесь). То есть, теоретически, и в Белгородской области самолет также мог быть сбит. При этом украинские переговорщики по обмену могли не знать каким именно образом пленных собираются доставить в Белгородскую область. То есть, с украинской стороны мог никто не знать, что на борту находятся пленные (хотя в РФ утверждают, что в Киеве про самолет знали, но проверить это утверждение невозможно). Либо могли знать, но не предупредить об этом Воздушные силы ВСУ.

Впрочем, в любом случае, вероятность того, что ВСУ возьмут на себя ответственность за сбитие самолета с одновременным признанием, что на его борту были пленные, близка к нулю.



Скорее всего, будет озвучена одна из двух версий, которые сейчас в Украине уже выдвигаются различными экспертами и СМИ.



Первая – самолет с пленными сбили сами россияне, чтоб затем переложить ответственность на ВСУ. То есть, имела место провокация.



Вторая – на самолете никаких пленных не было, россияне их убили на земле, чтоб обвинить в этом ВСУ (возможно, уже после того, как самолет был сбит).



Также ряд украинских телеграм-каналов утверждает, что часть людей из опубликованного россиянами списка уже были ранее освобождены по обмену.