Австрийский военный аналитик Том Купер озвучил свою версию, как ВСУ могли сбить российский А-50У над Азовским морем.

Об этом пишет журнал Forbes.

По оценке эксперта, ракетный удар наносился с помощью ЗРК Patriot и С-300. Для этого сначала украинские Су-24 нанесли удары по Крыму, выведя из строя несколько радаров, что подавило наземное радиолокационное покрытие россиян. Затем российские командиры приказали А-50У продвинуться дальше на север, чтобы расширить радиолокационное покрытие большей части Крыма. Вместе с ним в небе был воздушный командный пункт Ил-22М.

Наиболее северная траектория полета А-50У оказалась в пределах досягаемости Patriot: расстояние оттуда до фронта составляет 120 км (а ракеты отдельных видов для этого ЗРК могут бить на расстояние до 160 километров).

Батарея С-300 произвела первоначальную подсветку, передала сигнал скрытой батарее Patriot, та включила свой радар всего на несколько секунд, чтобы ее не засекли, и последовал ракетный удар.

Напомним, 15 января сообщалось, что Воздушные силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 над Азовским морем. Правда, российские СМИ позже показали фото Ил-22, который уцелел, но получил повреждения.

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