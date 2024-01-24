Минобороны РФ официально обвинило Украину в сбитии самолета Ил-76 в Белгородской области.

МО РФ назвало это "терактом".

"Поражение Ил-76 было осуществлено ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса", - утверждает МО РФ, добавляя, что ракеты было две.

По данным МО РФ, обмен пленных должен был состояться во второй половине дня на КПП "Колотиловка" на российско-украинской границе.

Ранее планы провести сегодня обмен подтвердило ГУР Минобороны Украины.

При этом Украина официально не подтверждала, что самолет был сбит ВСУ (ранее об этом со ссылкой на источники писали украинские СМИ).

Также Украина не подтверждала достоверность опубликованного в РФ списка пленных и не подтверждала и сам факт их гибели.

Напомним, что 24 января под Белгородом разбился российский Ил-76. РФ заявляет, что погибли 65 украинских пленных.

Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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