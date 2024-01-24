К вечеру 24 января, спустя семь часов после крушения самолёта в Белгородской области, начала всё более четко вырисовываться основная линия, которую сейчас старается проводить военно-политическое руководство Украины относительно инцидента.

Ключевые посылы, озвученные представителями власти:

Киев не отрицает, что самолёт сбили ВСУ, о чем свидетельствует заявление украинского Генштаба. Будет ли это официально и однозначно признано - вопрос. Но косвенно военные уже дают понять, что причастны к происшествию. Власть не отрицает, что на борту находились военнопленные (в ГУР Минобороны подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными). Возможно, позже это четко подтвердят и официально. Вину за то, что был сбит самолёт с украинскими пленными, полностью возложат на РФ, которая, как заявил ГУР, не предупредила Украину о способе транспортировки пленных и не просила обеспечить безопасность воздушного пространства в Белгородской области (хотя РФ утверждает, что предупреждала Украину о маршруте транспортировки пленных самолетом).

Если именно такая концепция объяснения ситуации будет принята, то виновным за случившееся в Украине не признают никого.

Впрочем, в любом случае это станет сильным информационным ударом по Украине: как ни крути, получается, что ВСУ сбили самолёт с украинскими пленными. Новые обмены пленными теперь последуют неизвестно когда. А Россия будет ещё более активно заявлять об использовании западного оружия по российской территории, против чего не раз выступали лидеры стран ЕС и США. И это добавит аргументов тем силам на Западе, которые выступают за прекращение или сокращение военной поддержки Украины.

Но, повторимся, официально конкретного заявления со стороны украинских властей по поводу того, кто сбил самолёт и были ли на его борту пленные, пока нет.

Нельзя исключать, что концепция может ещё поменяться.