Генштаб ВСУ выпустил заявление, в котором дает понять, что ИЛ-76 был сбит украинскими военными, хоть прямо это и не говорится.

В сообщении указано, что РФ стала чаще обстреливать Харьковскую область за счет активизации поставок оружия авиацией в Белгород, а ВСУ отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно, с помощью авиации.

"С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

По поводу того, были ли на борту ИЛ-76 украинские пленные, в заявлении ничего не говорится.

Напомним, сегодня в Белгородской области РФ упал Ил-76. В России заявляют, что на борту сбитого самолета были 65 украинских пленных, которых везли на обмен.

Ранее командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник ("Марсель") заявил, что российский Ил-76 используется оккупантами для различных целей, в том числе для перевозки БК и ракет для систем С-300, которыми потом бьют по Харькову и области.