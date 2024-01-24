Главное управление разведки Минобороны Украины не имеет достоверной и исчерпывающей информации о том, кто находился на борту самолета Ил-76 и в каком количестве.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ГУР сообщает, что РФ не информировала Украину о "необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом".

"Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленные на создание угрозы жизни и безопасности пленных. Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена", - говорится в сообщении.

Разведка заявляет о возможных "спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки".

Также в ГУР подтвердили, что сегодня должен был состояться обмен пленными. Украина российских пленных доставила в оговоренное место и время.

Напомним, что ранее Генштаб ВСУ опубликовал заявление, в котором дал понять, что самолёт могли сбить украинские военные.