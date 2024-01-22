Полицейские не могут раздавать повестки самостоятельно, потому что их физически не хватит.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью изданию "РБК-Украина".

По его словам, полиция и так максимально помогает ТЦК в поисках и доставке уклонистов.

"Но вручение повесток, совместные наряды – это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК полицейского. Мы готовы помогать, но лично физически полицейские ходить раздавать повестки не будут. По крайней мере, до того, пока законом не будет установлена такая норма и это не будет определено нашим функционалом", - сказал Выговский.

Но и людей на это, если будет принят закон, не хватит.

"Я считаю, что каждый должен заниматься своей работой, но у нас сегодня недостаточно ресурса для того, чтобы мы еще и ходили и раздавали повестки", - заявил глава Нацполиции.

Напомним, еще в декабре Иван Выговский высказался против идеи народных депутатов предоставить полицейским полномочия самостоятельно раздавать повестки - без участия военных.

Также Выговский заявлял, что предложенная военными идея отправить на фронт 100 тысяч работников полиции нереализуема, поскольку примерно столько сейчас там и работает.