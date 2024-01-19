Вопрос электронных повесток еще не снят с рассмотрения.

Об этом сообщила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

В ходе обсуждения принятого законопроекта о создании электронного реестра военнообязанных в эфире телемарафона ее спросили, будут ли через него выписывать е-повестки.

"Повестки - это пока вопрос, который будет рассматриваться в рамках так называемого мобилизационного закона", - ответила Черногоренко.

Напомним, что депутаты рекомендовали Кабмину убрать из законопроекта об усилении мобилизации норму о введении электронных повесток.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту о мобилизации Рада передала правительству.

Также ми писали о том, что Верховная Рада приняла закон о создании электронного реестра военнообязанных.

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