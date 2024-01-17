Верховная Рада передала правительству свои замечания к "мобилизационному" законопроекту, среди которых претензии к ограничению конституционных прав граждан и привлечению в армию инвалидов третьей группы.

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью "Укринформу".

"Основные (замечания - Ред.), которые могу назвать, - это вопрос ограничения конституционных прав граждан, вовлеченности в армию инвалидов третьей группы, целесообразности и приемлемости электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных, а также ряда социальных гарантий для военнослужащих", – сказал он.

По словам Стефанчука, в течение длительного времени парламент очень внимательно изучал этот документ, проводил дискуссии. По результатам общего обсуждения, которое проходило в закрытом режиме на уровне парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, было высказано несколько предложений и замечаний к этому проекту.

Впоследствии эту дискуссию перенесли на уровень согласительного совета, который тоже состоялся в закрытом режиме. Спикер отметил, что во время соответствующей встречи президиум парламента и представители фракций имели возможность обменяться мнениями по обновлению мобилизационной политики с военным руководством государства.

Стефанчук добавил, что конкретные сроки подачи доработанного документа не обсуждались.

"Ведь для нас важен не срок, для нас важно качество правового материала, который поступает в Верховную Раду. Как только он будет готов, мы снова начнем предметное рассмотрение", - добавил Стефанчук.

Ранее замминистра обороны Наталья Калмыкова говорила, что доработка законопроекта может занять несколько недель.

Также из законопроекта о мобилизации могут убрать норму о демобилизации после 36 месяцев службы.