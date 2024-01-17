Согласно принятому закона о цифровизации армии в реестр не будут вносить военнослужащих- Безуглая
Из принятого законопроекта №10062 о создании электронного реестра военнообязанных перед голосованием убрали норму внесении в реестр военнослужащих. То есть туда будут записывать только военнообязанных, резервистов и призывников.
Об этом сообщает народный депутат Марьяна Безуглая.
"Никакого реестра тех, кто служит, в электронном варианте. Бумажки воинских частей и незаконные таблички в Excel остаются", - пишет она.
Кроме того, по ее словам, из законопроекта убрали возможность получить статус участника боевых действий (УБД) средствами электронной системы Минобороны, а также норму о создании электронного кабинета предприятия, где можно было увидеть забронированных сотрудников.
Напомним, вчера Верховная Рада приняла закон о создании электронного реестра военнообязанных. 249 депутатов поддержали данный законопроект.
Также вчера нардеп Роман Костенко раскритиковал этот закон из-за нормы о размещении дата-центров Минобороны в странах НАТО.
Ранее в Минобороны назвали сроки внесения в Раду новой редакции законопроекта о мобилизации. Согласно новой версии, с украинских депутатов могут снять бронь от военной службы.