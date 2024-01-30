В новом законопроекте Кабинета министров об ужесточении мобилизации содержатся нормы по поводу воинского учета женщин.

Как сказано в документе, мобилизации подлежат:

пригодные женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность - они подлежат постановке на воинский учёт,

женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учётной, - они могут стать на учет по желанию.

Женщины на воинском учёте могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время добровольно.

Как мы писали, по новому проекту закона о мобилизации счета уклонистов будут блокировать через суд.

Также новый законопроект, по сути, узаконивает электронные повестки, которые будут присылать через электронный кабинет военнообязанного. Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста

О том, что Кабинет министров утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Раду, сообщалось сегодня днем.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявлял, что депутаты рассмотрят в первом чтении обновлённый правительственный законопроект 6 февраля.