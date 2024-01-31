За отказ выйти из машины по требованию военкома нужно "простреливать колено", поскольку необходима "жесткая мобилизация".

Такое мнение высказал командир 118-й бригады ТРО Анатолий Стуженко, комментируя нежелание украинцев общаться с представителями ТЦК.

"Где не зайдешь, все советуют, как избежать, как отвечать, когда останавливают машину. Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что военных скоро будут ногами пинать. Должно быть так: не вышел из машины - прострелили колено. Только так, иначе мы не победим. Жесткая мобилизация", - заявил Стуженко.

Также он сказал, что если падут военные, то россияне придут, оденут в "зеленую вонючую" форму диванных экспертов, дадут автомат и отправят в Польшу, а за спинами у них будут те, кто будет стрелять, чтоб они не отступали.

Напомним, что вчера появился обновленный документ об мобилизации, который подали в Раду. Мы писали ключевые моменты, что мужчины из запаса пойдут на оборонные работы и призывной возраст снизят до 25 лет.

К тому же все военнообязанные граждане Украины, которые были признаны ограниченно-пригодными, в течение 9 месяцев должны пройти повторный медосмотр. Под категорию подпадают лица от 25-55 лет получившие инвалидность ІІ и ІІІ групп после 24 февраля 2022 года, также должны пройти "пересмотр на пригодность". Этим мужчинам устанавливается срок – до конца 2024 года.

Война в Украине идет уже 707-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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