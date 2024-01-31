"Жесткая мобилизация" Военный предложил стрелять по ногам за отказ выйти из машины
За отказ выйти из машины по требованию военкома нужно "простреливать колено", поскольку необходима "жесткая мобилизация".
Такое мнение высказал командир 118-й бригады ТРО Анатолий Стуженко, комментируя нежелание украинцев общаться с представителями ТЦК.
"Где не зайдешь, все советуют, как избежать, как отвечать, когда останавливают машину. Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что военных скоро будут ногами пинать. Должно быть так: не вышел из машины - прострелили колено. Только так, иначе мы не победим. Жесткая мобилизация", - заявил Стуженко.
Также он сказал, что если падут военные, то россияне придут, оденут в "зеленую вонючую" форму диванных экспертов, дадут автомат и отправят в Польшу, а за спинами у них будут те, кто будет стрелять, чтоб они не отступали.
Напомним, что вчера появился обновленный документ об мобилизации, который подали в Раду. Мы писали ключевые моменты, что мужчины из запаса пойдут на оборонные работы и призывной возраст снизят до 25 лет.
К тому же все военнообязанные граждане Украины, которые были признаны ограниченно-пригодными, в течение 9 месяцев должны пройти повторный медосмотр. Под категорию подпадают лица от 25-55 лет получившие инвалидность ІІ и ІІІ групп после 24 февраля 2022 года, также должны пройти "пересмотр на пригодность". Этим мужчинам устанавливается срок – до конца 2024 года.
Война в Украине идет уже 707-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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