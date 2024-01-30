Все военнообязанные граждане Украины, которые были признаны ограниченно-пригодными, в течение 9 месяцев должны пройти повторный медосмотр - одно из положений нового законопроекта о мобилизации.

Вместе с эти в новом законопроекте о мобилизации вводится норма "меры влияния".

Так, если военнообязанный, вызванный повесткой, не явится в ТЦК в течение 15 дней, в его электронный кабинет будет присылаться требование выполнить обязанности, которые пропишет ТЦК. Форму этого требования должно установить Минобороны.

Детальнее о "мерах влияния" к тому, кто без уважительной причины не явился в ТЦК по повестке в течение 15 дней.

Как мы уже писали, в новом законопроекте о мобилизации предусмотрено, что военкомат должен выслать потенциальному уклонисту дополнительное требование о явке (не повестку).

На это отводится пять дней. После чего, по идее, следует обращение в суд и наложение санкций.

При этом в тексте законопроекта указано, что требование может быть переслано либо через электронный кабинет (если он зарегистрирован), либо по почте. Но не под роспись (данная опция в тексте законопроекта не указана).

То есть, любая задержка с доставкой бумажной претензии может закончиться тем, что дело пойдет в суд, хотя человек не будет надлежащим образом предупрежден.

Напомним, что новый законопроект вводит электронные повестки, которые приходят в кабинет призывника. Его должны зарегистрировать все военнообязанные.

Напомним, новый законопроект по сути учреждает электронные повестки.

Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста

Как мы писали, по новому проекту счета уклонистов смогут блокировать через суд. В случае невыполнения требований по явке, ТЦК может представить это на рассмотрение для наложения на уклониста санкций - блокировки карт, водительских прав и запрета на выезд за границу.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявлял, что депутаты рассмотрят в первом чтении обновлённый правительственный законопроект 6 февраля.