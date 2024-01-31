В среду, 31 января, в Украине идет 707-й день войны с Россией.

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31 января

09.23 Кадры взрыва беспилотника на питерском заводе "Невский мазут".



09.05 Санкт-Петербург этой ночью снова атаковал беспилотник.

По данным российских пабликов, дрон был подбит, но упал на территорию завода "Невский мазут". Утверждается, что был пожар в районе трех пустых цистерн.

08.55 Угроза пуска баллистических ракет. Тревога объявлена в том числе в Киевской области.

08.47 Командующий Сухопутных войск Сырский, вслед за главой ГУР Будановым, отказался заменить Залужного на посту главкома ВСУ.

Об этом со ссылкой на источники пишет британская Times.

По данным газеты, из-за отказа двух основных кандидатов, а также давления со стороны западных союзников Зеленский отменил решение уволить Залужного.

Газета также подтверждает уже имевшуюся информацию - что Зеленский встретился с Залужным и попросил его уйти в отставку. Но тот отказался, и президент заявил, что подпишет приказ об увольнении.

Издание пишет, что после этого Залужный вернулся в свой офис и сообщил своим заместителям, что "собирает вещи".

Но затем обеспокоенность ситуацией выразило высшее командование ВСУ, а также международные партнеры, включая США и Великобританию.

"Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному и, если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и Залужному", - цитирует газета "доверенное лицо" главкома.

07.42 Последствия ночной атаки "Шахидов" на Харьков.

Пострадали три человека. Также повреждены жилые дома, магазины и автомобили.

07.35 Этой ночью Украину атаковали 20 беспилотников. Сбито из них 14.

Также за минувшие сутки были удары тремя ракетами "Искандер" - с юга и северо-востока.

Их сбить не удалось.