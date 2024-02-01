Массовая мобилизация в Украине напрямую сказывается на сельском хозяйстве.

"Во многих селах мужчин трудоспособного возраста осталось очень мало, все на войне. Из-за этого домохозяйства избавляются от домашнего скота. А так как доля частных хозяйств на украинском рынке молока и мяса традиционно всегда была высокой, уменьшение поголовья уже сказывается и на предложении, и на ценах", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам руководителя агрофирмы из Киевской области "Колос" Леонида Центило, с осени в Украине резко пошли вверх ценники на молоко - они повышались едва ли не каждую неделю. За четыре месяца молоко подорожало на треть и достигло около 16 гривен за литр - а это уже практически европейская цена. Главная причина, по словам Центило, - новый виток сокращения поголовья коров. Причем, в основном, за счет частного сектора: люди попросту вырезают скот, так как "за ним сложно ухаживать".

В итоге уже подорожала молочная продукция. По данным Госстата, в декабре прошлого года цена молока в рознице повысилось на 2,3%, сыра и творога - на 1,5%, а сливочного масла - на 2,7%.

Причем, как говорит Пендзин, ценники только разгоняются - и молоко, и мясо будут дорожать.

"Страна" разбиралась, почему из сельских подворий исчезает домашний скот, и как это влияет на ценники.

Некому работать

О том, что мобилизация фактически оставляет украинские села без рабочих рук, эксперты говорят уже давно.

По словам владельца пивоварни "Ципа" и экофермы "Розенталь" в селе Квасцы Закарпатской области Александра Шаталова, многие местные жители служат в рядах ВСУ, из-за этого большие сложности с набором персонала, особенно узкопрофильного: ветеринаров, технологов. Людей ищут даже в соседних регионах. Но там тоже не хватает специалистов даже для местных фирм.

"Мобилизация особенно массово идет именно по селам. Там проще, чем в городах, найти мужчин - все на виду. Кроме того, сельские жители, как показывает практика, менее склонны "уклоняться" - даже те, кто имеет право на отсрочку, получив повестку, идут в военкомат. Многие попросту не знают, как защитить свои права", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Люди, проживающие в селах, фактически находятся по своему месту регистрации. Людей в городе сложнее найти, они часто в городе не прописаны или живут не там, где зарегистрированы", - пояснила "сельский" уклон мобилизации член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Соломия Бобровская в одном из недавних интервью.

Также она упомянула о коррупционном факторе: в больших городах "договориться" с военкомами зачастую проще, чем в селах. Кроме того, главам сельских общин дали право выписывать и выдавать повестки, и им спускают планы по мобилизации.

Как бы то ни было, во многих селах мужчин призывного возраста осталось мало. А значит, фактически некому заниматься тяжелым сельским трудом. От этого уже страдают аграрные предприятия.

Но есть и другое последствие.

"Многие домохозяйства в селах избавляются от домашнего скота. Мужчин призывают, а женщины попросту не могут вытянуть уход за живностью, это ведь тяжелый труд. Поэтому коров и свиней массово сдают на убой, нередко посредникам и с большими скидками, а молодняк не берут", — говорит Олег Пендзин.

Коровий мор - 2

"Страна" уже писала, что с начала войны в Украине резко сократилось поголовье крупного рогатого скота. За 2022 оно уменьшилось более чем на 300 тысяч - с 2,64 млн до 2,3 млн.

При этом самый большой урон война нанесла молочному животноводству: коров стало меньше почти на 200 тысяч (1,35 млн). Почти на 650 тысяч уменьшилось также поголовье свиней (до 4,9 млн).

Раньше "мор скота" поясняли прежде всего военными действиями, а также оттоком беженцев из страны.

Много скота попросту погибло. Это подтверждают данные о количестве животных, сданных на убой. Их численность в 2022 году тоже сократилась - на 10-12%. Если бы живность попросту вырезали, то статистика была бы совсем другой.

Данных по поголовью за 2023 год Госстат пока не обнародовал. Но, как сообщили в Ассоциации производителей молока, отрицательная динамика сохраняется. За прошлый год крупного рогатого скота стало меньше почти на 5%, а коров - на 1,2%.

При этом в частном секторе сокращение поголовья идет куда быстрее, чем в специализированных хозяйствах. За год крупного рогатого скота у частников стало меньше на 8,2% (более чем на 108 тысяч голов), а коров - на 4,6% (это 41,9 тысяч голов). Для сравнения: в промышленном секторе за прошлый год поголовье крупного рогатого скота уменьшилось только на 3,2%.

То есть в частном секторе снижение поголовья идет куда более активно, чем в промышленном. Причем влияние непосредственно военных действий тут уже минимальное: сельские жители сами избавляются от живности, говорит Пендзин.

Но проблема в том, что основное животноводство в Украине традиционно сосредоточено в частных подворьях. По данным Ассоциации производителей молока, около 70% производства молочного сырья приходится именно на частников.

В сегменте свиноводства зависимость отрасли от частных домохозяйств менее выражена, но тоже довольно большая: частники держат до 50% всего поголовья.

Поэтому отказ селян от домашнего скота уже ударил по ценникам на сырье - и мясное, и молочное.

Как меняются цены на молоко и мясо

Леонид Центило говорит, что в конце прошлого года ценники на молоко просто слетели с тормозов. Если еще летом закупка молока обходилась в 12 гривен за литр, то к концу осени - уже в 16 гривен, а молоко высшего сорта продавали и вовсе по 17-18 гривен.

Причем цены на молоко росли буквально каждую неделю. Осенью стоимость молока всегда повышается из-за сезонного спада надоев. Но в этот раз вмешался и другой фактор — резкое снижение предложения.

"Продолжает уменьшаться молочное стадо, особенно в частных хозяйствах. Крупные фермы скот практически не вырезают, наоборот, пытаются даже увеличивать поголовье, так как сейчас молочное скотоводство очень выгодное. Нам собственная ферма позволила перекрыть убытки на зерне", — говорит Леонид Центило.

Дорогое сырье уже отразилось и на ценах в рознице.

По данным Госстата, в декабре прошлого года молоко в украинских магазинах подорожало на 2,3%, сыр и творог - на 1,5%, а сливочное масло - на 2,7%.

Руководитель "Молочного альянса" Сергей Вовченко утверждает, что ценники должны были расти еще сильнее. Но производители их пока сдерживают.

"Переоценка, как правило, занимает квартал. И по требованию торговых сетей за один шаг мы не можем повышать цены больше чем на 5%, тогда как молочное сырье дорожает сейчас каждые две недели, а его доля в себестоимости молокопродуктов составляет почти 70%", — говорит Вовченко.

То есть ценники на молочную продукцию продолжат расти, даже если сырье перестанет дорожать - ведь есть определенный зазор между себестоимостью и розничной ценой, который производители наверняка захотят компенсировать. По прогнозам Центило, продолжат расти цены и на сырье, ведь на рынке уже есть дефицит.

Поэтому, по прогнозам Пендзина, вся молочная продукция будет прибавлять в цене минимум 2-3% в месяц.

В свиноводстве связь между сокращением поголовья и магазинными ценниками на мясо также прослеживается. Но пока оно выгодно для переработчикков. Из-за того, что селяне массово сдают свиней на убой, в конце прошлого года на рынке даже образовался переизбыток предложения, и, как следствие, закупочные цены пошли вниз, отметили в Ассоциации "Свиноводы Украины".

Аналитик ассоциации Александра Бондарсккая говорит, что средняя закупочная цена свиней забойных пород в декабре 2023 года упала на 13%, до 67,2 гривен за килограмм. В январе было еще минус 10 гривен за кило.

В рознице свинина под Новый год тоже подешевела, правда, не так существенно - на 0,8% (до 202,7 гривен). В январе скидки стали больше - свинину можно купить уже по 197 гривен за килограмм.

Всего с сентября 2023 года по январь 2024 года свинина в рознице подешевела на 11 гривен за килограмм.

А закупочные цены за это же время обвалились с 84,2 гривен до 57,2 гривен за килограмм. Все из-за профицита предложения: живность продолжают массово отправлять на убой и рынок просто не переваривает такого количества "лишнего" мяса.

Но "мясной пир" уже вскоре сойдет на нет, и цены начнут расти. Первое большое подорожание эксперты прогнозируют к Пасхе - тогда ценники на мясо и мясную продукцию в рознице могут подскочить сразу на 10-15%, а то и больше. После чего продолжат повышаться на 3-5% в месяц.