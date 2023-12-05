ПАО "Украинська зализныця" повышает цены на международные билеты.

Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Предприятие объясняет это необходимостью "обновлять парк вагонов и уменьшить общий ущерб от пассажирских перевозок", который составляет более 12 млрд грн ежегодно.

Так, на 72% вырастет стоимость билетов на поезд Киев - Варшава. Также подорожает проезд в Хелм и обратно: на поезда из Днепра - в пределах 4..11%, из Харькова - 17..48%, из Киева - 15..47%.

Также в пределах 3% вырастет стоимость проезда в ночных поездах в Вену и Перемышль. На проезд в Интерсити+ Киев - Перемышль - Киев цена увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса - Перемышль - Одесса - в диапазоне 37..49%.

Без изменений останется стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт.

Новые тарифы начнут действовать с 10 декабря 2023 года.

Цены на ж/д билеты внутри Украины пока меняться не будут.

Ранее стало известно, что ещё в четырёх поездах "Укрзализныци" появятся женские купе. Купе для женщин вводят на маршрутах:

№17/18 Харьков – Ужгород;

№29/30 Киев – Ужгород;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

№26/236 Одесса – Рахов.

Мы также сообщали, что "Укрзализныця" вводит дополнительную непубличную охрану на вокзалах и в поездах.