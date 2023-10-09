"Укрзализныця" вводит дополнительную непубличную охрану на вокзалах и в поездах
В поездах Украины и на вокзалах появятся "маршалы железнодорожной безопасности".
Об этом сообщает ПАО "Украинська зализныця" на своем сайте.
Ими будут работники ведомственной военизированной охраны предприятия, которые будут работать не публично — без специальной формы и знаков отличия.
"Маршалы" будут следить за безопасностью и оперативно реагировать на конфликтные ситуации.
В тестовом режиме первые из них уже начали работать в сентябре на одном из популярных западных направлений.
Напомним, что также на девяти маршрутах УЗ есть военизированная охрана.
Ранее "Страна" проехалась в первом женском купе, которые "Укрзализныця" запустила 30 июня. На время пилотного периода женские купе будут доступны на четырех рейсах дальнего сообщения: Киев — Ужгород, Днепр — Трускавец, Киев — Кривой Рог, Харьков — Ясиня.
Напомним, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на популярные направления после новостей о дефиците билетов.
Мы также сообщали, что "Укрзализныця" отложила рейсы поездов из Киева в Харьков и Краматорск после ракетной атаки.