В поездах Украины и на вокзалах появятся "маршалы железнодорожной безопасности".

Об этом сообщает ПАО "Украинська зализныця" на своем сайте.

Ими будут работники ведомственной военизированной охраны предприятия, которые будут работать не публично — без специальной формы и знаков отличия.

"Маршалы" будут следить за безопасностью и оперативно реагировать на конфликтные ситуации.

В тестовом режиме первые из них уже начали работать в сентябре на одном из популярных западных направлений.

Напомним, что также на девяти маршрутах УЗ есть военизированная охрана.

Ранее "Страна" проехалась в первом женском купе, которые "Укрзализныця" запустила 30 июня. На время пилотного периода женские купе будут доступны на четырех рейсах дальнего сообщения: Киев — Ужгород, Днепр — Трускавец, Киев — Кривой Рог, Харьков — Ясиня.

Напомним, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на популярные направления после новостей о дефиците билетов.

Мы также сообщали, что "Укрзализныця" отложила рейсы поездов из Киева в Харьков и Краматорск после ракетной атаки.