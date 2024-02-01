В четверг, 1 февраля, в Украине идет 708-й день войны с Россией.

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1 февраля

09.51 В Крыму вчера было пять прилетов (https://t.me/stranaua/141867) ракет, заявила спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне «и сами признали, что пять ракет нашли приют, и даже отметили места, где это произошло».

Говорит, в Бельбеке, где военный аэродром, были повреждены самолеты.

09.20 Дарницкий ТЦК Киева заявил, что повестку могут вручить "где угодно" - на улице, в спортзале, кафе или на блокпосту.

"Ну а почему нет?! Законодательством не определено конкретно места вручения повестки. Мероприятия по оповещению населения осуществляются и по домашним адресам, по месту работы, да и где угодно", - заявил замглавы Дарницкого ТЦК Владимир Новосядлый.

Он говорит, что человека могут остановить не без причины, а потому что он может быть российским агентом.

Новосядлый подтвердил, что на блокпостах выдают повестки, а военкомы проверяют документы у людей. Говорит, на это "и не только" их уполномочил комендант.

А вот силой задерживать человека сотрудники ТЦК не могут - только полиция.

08.55 На Банковой прокомментировали информацию СМИ и встрече Зеленского с Залужным, где президент предложил главкому покинуть должность.

В эфире канала "Рада" глава ОП Подоляк факта встречи прямо не опроверг, заявив, что "встреч у президента, в том числе с главнокомандующим, много, безусловно. Соответственно, если эти встречи не являются публичными, мы не обнародуем характер того, что обсуждается или не обсуждается на этих встречах".

Советник Ермака назвал Залужного "менеджером" и удивился, почему его возможное увольнение вызывает широкий резонанс.

"Знаете, что для меня странно, а почему мы вообще политизируем этот вопрос? Смотрите, это вертикаль верховного главнокомандующего, я не понимаю, в чем тут дискуссия - уволит, не уволит. Есть вертикаль конкретная, где есть президент, который назначает менеджеров, одним из таких назначенных президентом, не выбранных, является главнокомандующий", - сказал он.

По его словам, Зеленский имеет право задавать вопросы и хочет получить конкретные ответы о действиях ВСУ.

"В чем вопрос, когда президент ставит те или иные задания, хочет получить ответы на те или иные выполненные или невыполненные задания. И главное, что хочет президент, на сколько я понимаю сегодня, он хочет понимать, что с этой войной дальше", - добавил он.

08.31 В ЕС обеспокоены риском конфликта с Россией в случае успеха Кремля в Украине, пишет Wall Street Journal.

Издание считает, что европейские чиновники меняют свой взгляд на конфликт — "с морального крестового похода на битву за самосохранение".

В отличие от начала войны, теперь в ЕС говорят, должны поддержать Украину не только из моральных соображений, но и из собственных интересов - чтобы не допустить не допустить превращения России в военную силу, способную атаковать НАТО, "если и когда поддержка альянса со стороны США ослабнет".

Такая переоценка особенно видна в Германии, которая в начале конфликта опасалась отправлять оружие Украине, а теперь призывает всех удвоить эти усилия.

07.52 В Украине находится более полумиллиона российских военнослужащих. Об этом в интервью CNN заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Он "не видит большого потенциала для передвижения на линии фронта в краткосрочной перспективе".

По словам Буданова, "следующие шесть месяцев будут интересными", поскольку, по его мнению, закончится наступление России на линии фронта.

07.40 Зеленский "в ближайшие дни" уволит главкома Залужного с его должности, пишет CNN со ссылкой на источники.

Издание подтверждает факт недавнего разговора между президентом и генералом, где Зеленский "спокойно" предложил ему перейти на другую должность. Но Залужный отказался.

"Затем президент Украины повторил свое решение, заявив, что тот факт, что Залужный отказался от новой должности, не меняет того факта, что его снимают с нынешнего поста", - пишет издание.

"Зеленский собирается объявить об увольнении главного главнокомандующего Украины в ближайшие дни", - сообщает CNN.

07.33 Сегодня ночью были сбиты два "Шахида" из четырех. Все - в Харьковской области, сообщают Воздушные силы.

07.31 В Харькове во время вчерашнего удара "Шахидами" пострадала больница, сообщила ОВА.

Пациенты не пострадали, они успели спуститься в укрытие. Сейчас их расселили по другим больницам.