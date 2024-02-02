Финская полиция не дает лицензии на сборы волонтерам, которые собирают на военные нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом пишет издание Iltalehti.

"Полиция не согласна выдавать лицензию на сбор средств проектам, непосредственно поддерживающим украинские вооруженные силы, поскольку поддержка вооруженных сил интерпретируется как военная деятельность, и, таким образом, по мнению полиции, не отвечает общественным интересам.

По мнению полиции, общественно-полезная деятельность означает общую социальную, культурную или интеллектуальную деятельность в рамках закона о сборе денег. С точки зрения полиции, требования о цели сбора не соблюдаются в заявлениях, где указано, что деньги были направлены частично в пользу Вооруженных сил Украины", – объясняется в публикации.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Херсонской области погибли два французских волонтера.

Также стало известно, что в сети разразился скандал из-за того, что возлюбленный известной блогерши Тани Пренткович Андрей Гонковский отдыхал с ней на Мальдивах, выехав из Украины под видом волонтера.